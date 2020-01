🔴FLASH: La CAN 2021 change de date !

AdulĂ© par les fĂ©rus du ballon rond pour son immense talent, dĂ©criĂ© par certains pour son caractĂšre de "Bad boy", l’ancien porte-Ă©tendard de la gĂ©nĂ©ration dorĂ©e des Lions de la TĂ©ranga au dĂ©but des annĂ©es 2000,, ne laisse personne indiffĂ©rent., c’est d’abord le souvenir d'un soir de 31 mai 2002 Ă SĂ©oul, lors de la premiĂšre apparition duen Coupe du Monde . ConfrontĂ© Ă l’équipe de France, championne du monde et championne d’Europe en titre, le double Ballon d’or africain (2001 et 2002) a tout simplement magnĂ©tisĂ© d'entrĂ©e toute la planĂšte foot par sa classe et son gĂ©nie. Elu Ă l’unanimitĂ© homme du match, l'enfant deravit la vedette au beau monde prĂ©sent par ses prouesses techniques et ses sĂ©quences de dribbles face auxetmĂ©dusĂ©s. Devant des Bleus dĂ©passĂ©s,offrit mĂȘme une passe dĂ©cisive Ăqui signa le but de la victoire pour le SĂ©nĂ©gal. MenĂ©e par leur prodige de 21 ans, lesqui disputaient le premier mondial de leur histoire, viennent de faire tomber l’ogre français (1-0) ! Ce fut l’un des plus beaux exploits de l’histoire de la grande messe du football mondial. Le peuple sĂ©nĂ©galais se plait encore aujourd’hui Ă dĂ©crire ce moment magique avec prĂ©cision, seize ans aprĂšs. « ».Cette arrogance naturelle, l’enfant terrible du football sĂ©nĂ©galais l'a tissĂ©e grĂące Ă un talent innĂ©, qu'il dĂ©crit mieux que personne : « » Un gĂ©nie du ballon rond, le natif deen Ă©tait en effet un. Le surdouĂ© sĂ©nĂ©galais fit ses premiĂšres armes de footballeur dans les rues du quartier de, qu'il quittera, Ă seulement 14 printemps, pour l’hexagone du cĂŽtĂ© du centre de formation du. Toutefois, son expĂ©rience chez les Lensois Ă©choue aprĂšs douze jours de stage. «» Le jeune adolescent intĂšgre alors lequi lui offre une seconde chance. Il ne tarda alors pas Ă s'habituer aux exigences du centre de formation et fait vite Ă©talage d’un talent certain aux cĂŽtĂ©s de futurs professionnels comme Pedretti, Meriem et Frau. Le 11 novembre 1998, Ă l’aube de ses 18 printemps, le Lionceau fĂȘte sa premiĂšre apparition enface au(2-1). Il participe alors Ă quinze rencontres durant la saison avant de rejoindre leen juin 1999. TransfĂ©rĂ© en Bretagne contre la coquette somme de 5,35 millions d'euros, le jeune attaquant de 19 ans déçoit. Il ne rĂ©ussit Ă trouver le chemin des filets qu’à une seule reprise durant la saison et s'illustre surtout par ses frasques ­ dont un accident au volant d'une voiture conduite sans permis. Le « Bad boy » se rĂ©fugie alors de nouveau Ă Lens, en juillet 2000. Soutenu par son coach, il s'y rĂ©vĂšle une saison plus tard, Ă 21 ans, stimulĂ© notamment par ses premiĂšres prouesses sous le maillot du, finaliste de la Coupe d'Afrique et qualifiĂ© pour son premier Mondial. Tacticien, dribbleur, buteur, passeur, et meilleur buteur du club sur les deux exercices 2000/2001 et 2001/2002, il conquit de maniĂšre remarquable les cƓurs des fidĂšles du stadeet s’impose comme Ă©tant la star incontestĂ©e des "". A seulement 20 ans, il fut Ă©lu ballon d’or africain.Sourire diamantĂ© et toison blonde platine, le jeune prodige explose aux yeux du monde entier lors duoĂč il emmena les Lions avec brio en quart de finale. NommĂ© septiĂšme meilleur joueur de la Coupe du Monde par la FIFA, il rĂ©ussit l’incroyable prouesse de dĂ©crocher son deuxiĂšme ballon d’or africain Ă l’issue de la saison. Des performances remarquables qui pousseront les dirigeants deĂ dĂ©caisser en juillet 2002 la mirobolante somme de 18,5 M€ pour s’attacher les services du jeune phĂ©nomĂšne des «». "", de son surnom en Angleterre, dĂ©buta alors en fanfare son expĂ©rience au « Royaume de sa MajestĂ© » avec notamment un doublĂ© lors de sa premiĂšre apparition Ă Anfield, son seul fait d'arme en deux saisons puisqu'il ne marquera que 3 petits buts en 55 matches de championnat durant cette pĂ©riode. Pire encore, le « bad boy » du football africain sera de nouveau pris par ses vieux dĂ©mons. Il sera coupable notamment d'un nouvel accident de voiture et de multiples crachats envers ses adversaires mais aussi envers des supporters. Ceux duen tĂ©moignent
 C'est ainsi qu'en 2004, devenu indĂ©sirable sur les bords de la Mersey, El-Hadji Diouf dĂ©cidera de quitter les Reds. Il enchainera ensuite plusieurs expĂ©riences en demi-teintes au Royaume-Uni sous les couleurs de(2005-2008), de(2008-2009), de(2009-2011) avant de rejoindre l’Ecosse du cĂŽtĂ© des(2011-2012) et d’achever son parcours en deuxiĂšme division anglaise ainsi qu’une courte expĂ©rience en
(Sabah FA, 2014-2015).Passant plusieurs fois sur le billard, multipliant les frasques de tout genre sur et en dehors du rectangle vert, l’enfant terrible du football sĂ©nĂ©galais n’a plus jamais rĂ©ussi Ă retrouver son niveau d’antan ni en club ni en sĂ©lection. Le 1er avril 2009, le sulfureux capitaine dessurprend mĂȘme l’ensemble des SĂ©nĂ©galais en annonçant sa retraite internationale Ă seulement 28 ans. Il enchainera alors les critiques contre les dirigeants de sa FĂ©dĂ©ration nationale (), soutenant que « tout le systĂšme du football sĂ©nĂ©galais Ă©tait corrompu ». Nul doute que l'Enfant rebelle deaurait pu et mĂȘme dĂ» connaĂźtre une carriĂšre beaucoup plus aboutie, n’empĂȘche que le double Ballon d’or africain (2001 et 2002) demeurera Ă jamais l’un des meilleurs footballeurs que leait jamais enfantĂ©.