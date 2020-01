🔴FLASH - CAN 2021: Les dates connues ce mercredi !

RAMENER LA CONFIANCE DANS LE GROUPE

REDONNER AU BARÇA UN STYLE QUI CORRESPOND À SON ADN

QUIQUE SETIÉN DOIT TROUVER LA BONNE FORMULE EN ATTAQUE

ANTICIPER LES DÉPARTS DES ANCIENS

Après plusieurs jours d’attente, le verdict est tombĂ© tard lundi soir. Le FC Barcelone a mis fin Ă la mission d’Ernesto Valverde en tant qu’entraineur principal . Les dirigeants catalans ont tournĂ© la page du technicien basque et en ont immĂ©diatement ouvert une nouvelle avec l’intronisation de Quique SetiĂ©n comme le nouveau coach de l’équipe. Ă€ 61 ans, ce dernier se voit propulsĂ© subitement au-devant de la scène avec le premier dĂ©fi important de sa carrière. Il a de quoi l’aborder avec excitation, ambition mais aussi peut-ĂŞtre de l’apprĂ©hension. Car il n’est jamais facile de prendre les rĂŞnes d’un club aussi prestigieux que le Barça et encore moins en cours de route. Cet amoureux du beau jeu dĂ©borde assurĂ©ment d’idĂ©es et il y a fort Ă parier qu’il va tout faire pour les appliquer du cĂ´tĂ© du Camp Nou. Cependant, ses plans se heurtent d’entrĂ©e Ă une impĂ©rativitĂ© : celle d’être performant rapidement. L Et en attendant, on peut dĂ©jĂ Ă©numĂ©rer les diffĂ©rentes tâches importantes qui l’attendent en terre catalane. Celles pour lesquelles il a certainement Ă©tĂ© choisi.Le Barça reste actuellement sur un revers contre l’AtlĂ©tico Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. C’était le premier depuis le 2 novembre dernier (contre Levante). Cependant, sur les cinq dernières rencontres que les Blaugrana ont disputĂ©, ils n’ont signĂ© qu’un seul succès (face Ă Deportivo Alaves). Face Ă cette sĂ©rie d’accrocs, et mĂŞme si l’équipe reste leader de la Liga et toujours en course en Ligue des Champions et en Copa Del Rey, le moral des troupes a assurĂ©ment Ă©tĂ© touchĂ©. Il incombe au nouvel entraineur d’y remĂ©dier.ÂCe n’est assurĂ©ment pas la prioritĂ© du moment, mais on imagine mal Quique Setien se dĂ©tourner de ses prĂ©ceptes de jeu dès sa prise de fonction. L’ancien coach du BĂ©tis de SĂ©ville n’a jamais dĂ©rogĂ© Ă ses principes et il y restera probablement fidèle au Barça. Cela tombe bien, sa philosophie de jeu correspond bien Ă celle que prĂ´ne le club, ou a prĂ´nĂ© plus prĂ©cisĂ©ment. Car depuis plusieurs saisons, et mĂŞme s’il y a eu des campagnes très abouties, l’équipe première n’a pas affichĂ© un visage Ă mĂŞme de sĂ©duire ses socios les plus fidèles. Il n’est pas sĂ»r que Quique SĂ©tien va relever le dĂ©fi, mais on peut ĂŞtre certain qu’il va essayer.Quique Setien ne dĂ©barque pas dans des conditions optimales au Barça. Quoi de plus normal quand il y a un changement de la barre technique en plein milieu de la saison. Cela Ă©tant, en plus de la (semi) crise des rĂ©sultats, il est aussi confrontĂ© Ă quelques dĂ©fections au sein de son Ă©quipe. Il sera notamment privĂ© de Luis Suarez jusqu’à la fin de la saison. L’Uruguayen est un Ă©lĂ©ment essentiel du onze de dĂ©part blaugrana. Valverde avait comme mission de trouver la solution pour faire briller l’équipe sans El Pistolero, avant de refiler la patate chaude Ă son successeur. L’ancien coach du BĂ©tis peut compter sur les Français Ousmane DembĂ©lĂ© et Antoine Griezmann pour lui faciliter la tâche et explorer les diffĂ©rentes options dans ce secteur. Enfin, on peut imaginer que le rĂ´le de Lionel Messi, le capitaine et star incontournable de l’équipe, devrait ĂŞtre prĂ©pondĂ©rant dans cette entreprise.ÂC’est la moins urgente des tâches qui se prĂ©sente Ă Quique Setien, mais peut-ĂŞtre pas la moins importante. Ayant signĂ© jusqu’en 2022, le coach espagnol est parti pour rester un bon moment Ă Barcelone, si tout va bien. Ainsi, il est dans l’obligation de prĂ©parer les campagnes Ă venir, tout en s’attelant Ă ce que celle en cours soit la plus rĂ©ussie possible. Cela passe par la planification et la prĂ©paration d’un groupe. Il n’est pas le responsable du recrutement, et en ce sens il n’a pas le monopole sur les mouvements qui pourraient se produire. BientĂ´t les PiquĂ©, Busquets, Suarez et cie ne seront plus au club, et il semble important de prĂ©parer la relève pour ne pas ĂŞtre confrontĂ© Ă un changement de cycle trop brutal.