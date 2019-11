CAN 2021/Cameroun : Choupo-Moting forfait face au Rwanda

Gala de soutien et amical contre Soukra

Selon M.Mehdi Gharbi, membre de la commission de suivi du compte bancaire ouvert pour aider le club de Bab Jedid à régler ses nombreux litiges financiers, Ben Chikha a promis de verser un autre montant de soutien au profit du CA. Ben Chikha a entrainé le club rouge et blanc à deux reprises: entre 2007 et 2009, et en 2011. Avec le CA, il a été champion de Tunisie 2008, et remporté la coupe nord-africaine des clubs champions 2009.De grands noms de la chanson et du spectacle comptent organiser avant la fin de l'année un gala dont les recettes iraient au compte bancaire de soutien au Club Africain. C'est le cas notamment de Walid Ettounsi, Cafon, Klay BBj... Le Club Africain disputera lundi 18 novembre à partir de 10h GMT au stade olympique d'El Menzah un match amical contre l'Avenir Sportif de Soukra. A lire aussi >> Après Compaoré, Touzghar... La FIFA condamne encore le Club Africain