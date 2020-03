CAN 2021 : Axel Disasi (Reims) présélectionné par la RD Congo

Le défenseur rémois Axel Disasi a été présélectionné par la RD Congo, en vue de la double confrontation face à l'Angola, les 28 et 31 mars prochains en éliminatoires de la CAN 2021.

Le groupe des Léopards de RD Congo pour la double confrontation face à l'Angola se dessine. En vue de ces deux rencontres des 3eme et 4eme journées des éliminatoires de la CAN 2021, le sélectionneur Christian Nsengi Biembe a livré une première liste de 28 joueurs. Aux côtés des habitués (Mbemba, Mpeko, Tisserand, Mpoku, Bakambu, Bolasie, etc.), on relève la présence de plusieurs petits nouveaux, au premier rang desquels le défenseur du Stade de Reims Axel Disasi. Auteur de prestations remarquées en Ligue 1 cette saison, le natif de Gonesse a porté précédemment les couleurs de l'équipe de France U20, durant l'année 2018.

Un autre binational, l'attaquant belgo-congolais Beni Badibanga (Waasland-Beveren), ancien international belge U19, reçoit également une première convocation. C'est aussi le cas de trois joueurs formés localement : le milieu de terrain Michée Mika (TP Mazembe) ainsi que les ailiers Jonathan Ifaso (DH El Jadida, Maroc) et Isaac Tshibangu (TP Mazembe). Du côté des joueurs basés sur le continent toujours, on note enfin les retours de Fabrice Ngoma, de Ben Malango (Raja Casablanca) et de Bobo Ungenda (Primeiro de Agosto). Ce dernier se trouvera en pays de connaissance lors de ces deux rencontres, programmées les 28 mars (à Kinshasa) et 31 mars (à Luanda) prochains.