CAN 2021 : Aucune hypothèse écartée

Si Cardiff, toujours en conflit avec le FC Nantes, a refusé de régler au club français le transfert du regretté Emiliano Sala, une vidéo semble prouver que l’Argentin s’était bien engagé avec la formation galloise avant sa disparition.



New video shows 'Emiliano Sala signing for Cardiff City' three days before striker died in plane crash | @ianherbs https://t.co/atzqQaKzt7

— MailOnline Sport (@MailSport) May 28, 2020

Alors qu’Emiliano Sala est tragiquement décédé le 21 janvier 2019 dans un accident d’avion, le conflit entre le FC Nantes et Cardiff n’est toujours pas réglé. En septembre dernier, la FIFA a pourtant ordonné au club gallois de régler aux Nantais la première tranche du transfert de 17 millions d’euros de l’attaquant argentin, soit 6 millions. Une affaire désormais entre les mains du Tribunal arbitral du sport (TAS). Et si les Bluebirds continuent de contester, et affirment que le joueur ne s’était pas encore officiellement engagé au moment de sa disparition dans la Manche, une vidéo dévoilée par le Daily Mail semble contredire leur version.Dans cette séquence, filmée trois jours avant le drame, on peut voir le regretté Sala en train de parapher plusieurs documents en compagnie d’un employé du club anglais, qui semble lui indiquer ce qu’il faut signer. Une vidéo qui pourrait avoir son importance devant le TAS.