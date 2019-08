CAN 2021 au Cameroun : les craintes de Patrick M’Boma

Dans un entretien accordé à la chaîné YouTube, Soccer.com, la star de la Juventus est revenu sur les origines de sa plus fameuse célébration ponctuée d’un "si" appuyé. A lire aussi >> Juventus : Cristiano Ronaldo valide l'arrivée de Romelu Lukaku Une célébration devenue iconique pourtant née à l’occasion… d’un match amical. "C’était lorsque nous avons joué (avec le Real Madrid) contre Chelsea aux Etats-Unis (lors de l’International Champions Cup, compétition amicale) et je ne sais pas comment ça m’est venu. C’était naturel, a-t-il confié à la chaîne YouTube, Soccer.com. Cela m’a plu et j’ai commencé à le faire régulièrement. J’ai vu que les gens aimaient et me le demandaient. J’ai continué à le faire." C’était le 8 août 2013 lors de l’International Champions Cup. Un match amical, remporté par le Real (3-1), face aux Blues durant lequel Cristiano Ronaldo, avait inscrit un doublé et fêté son premier but donc avec la célébration du « Siiii ». Un geste qui marquera finalement sa carrière. A lire aussi >> "Messi est le Federer du football, Ronaldo, c’est Nadal"