Ahmad Ahmad est Ă YaoundĂ©. Le prĂ©sident de la CAF effectue une visite de travail de trois jours au pays des Lions Indomptables. AccompagnĂ© par une importante dĂ©lĂ©gation de hauts dirigeants de CAF, d'experts et de lĂ©gendes du football africain, le dirigeant malgache et la dĂ©lĂ©gation qui l’accompagne arrivent au Cameroun dans le cadre d’une mission d’inspection des infrastructures duet de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 Outre la visite de quelques stades et hĂŽpitaux, la mission de la CAF va prendre part Ă d'importantes concertations et rĂ©unions avec les autoritĂ©s du ComitĂ© local d’organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Et Ă l'issue de ces rencontres de travail, « d'importantes dĂ©cisions relatives Ă l'organisation de ces deux compĂ©titions seront prises », indique un employĂ© du ministĂšre camerounais des Sports. « Nous allons Ă©valuer ce qui est prĂȘt et ce qui est en voie de l’ĂȘtre, dit-il encore. Il sera question de donner des dĂ©tails prĂ©cis sur chaque point consignĂ© dans le cahier de charges de ces deux compĂ©titions. Ainsi donc, qu’il s’agisse de la qualitĂ© des stades, des plateaux techniques dans les hĂŽpitaux, le standing, la propretĂ© et internet dans les hĂŽtels, tout ou presque, sera passĂ© au peigne fin ».Pour cette deuxiĂšme visite en terre camerounaise, le dirigeant malgache sera Ă©galement attendu au tournant. Ahmad ne pourra pas Ă©chapper Ă des sujets comme le retrait de la CAN 2019 au Cameroun, aprĂšs qu’il ait annoncĂ©, au sorti d’une audience avec le chef de l’Etat Paul Biya le 2 octobre 2018, que « la CAF n’a jamais rĂ©flĂ©chi Ă un retrait de la CAN [2019] du Cameroun ». Le patron du football africain devrait aussi apporter des clarifications sur la position de l’AlgĂ©rie qui se prĂ©sente avec insistance comme le plan B de la CAF en cas de retrait de l’organisation de la CAN 2021 au Cameroun.Ahmad aura surtout le privilĂšge d’ĂȘtre celui qui annoncera officiellement la date dĂ©finitive du dĂ©roulement de l’édition 2021 de cette CAN. Le calendrier de la compĂ©tition pourrait en effet changer. Initialement prĂ©vu en juin-juillet, le tournoi pourrait ĂȘtre ramenĂ© en dĂ©but d'annĂ©e, comme c'Ă©tait la rĂšgle jusqu'en 2017. InterrogĂ© par nos confrĂšres de RFI, le prĂ©sident de l’instance africaine du football fait une annonce Ă ce sujet : « on connaĂźtra la date de la CAN 2021 le 15 janvier prochain. Nous allons nous rĂ©unir au Cameroun et prendre cette dĂ©cision avec les reprĂ©sentants de l’Etat camerounais et ceux du football africain ».