CAN 2019 : Yannick Bolasie s'exprime avant le match face à l'Egypte

Punie pour la falsification des documents des joueurs Aboubacar Conté et Ahmed Tidiane Keita, joueurs ayant pris part à un tournoi international au Japon en 2016 et à la CAN U17 en 2019 avec des documents différents, la Guinée a fait appel. A lire aussi >> La Guinée disqualifiée de la CAN U17 et privée de Mondial pour fraude sur l'âge (officiel) La FGF avait interjeté appel de la décision du jury disciplinaire de la CAF. Cette semaine, le comité exécutif a statué et a confirmé le retrait de la Guinée dans un communiqué. « Nous vous informons en conséquence que le comité exécutif a approuvé de réintégrer le Sénégal, l’équipe classée 3e du groupe B en tant que 4e représentant de la CAF à la coupe du monde de la FIFA U17 qui se jouera au Brésil 2019 », peut-on lire. La Guinée attendra désormais le verdict du TAS... A lire aussi >> CAN U17 : la Fédération Guinéenne de Football réagit aux sanctions de la CAF