CAN 2019 : Une finale Sénégal-Algérie est-elle inéluctable ? Pas forcément !

Favoris des demi-finales de la CAN 2019, le Sénégal et l'Algérie se retrouveront-ils forcément en finale ? Quelques éléments de réponse.

La pression est sur les favoris

Tous les doutes ne sont pas levés sans le jeu

Les choses très sérieuses commencent ce dimanche au Caire, où auront lieu les. Le Sénégal, grand favori de l'épreuve avant son coup d'envoi, est au rendez-vous, contrairement à l'Egypte, qu'une majorité d'observateurs voyait également aller loin devant son public. Arrivée en Egypte avec l'étiquette d'outsider, l'Algérie a rapidement vu sa cote grimper en flèche, au point d'être aujourd'hui considérée comme le candidat le plus sérieux à la succession du Cameroun, aux côtés du Sénégal.Le Sénégal a su franchir tous les obstacles, sans toujours séduire par la qualité de son jeu. Plus brillante, l'Algérie a imposé le sien et montré suffisamment de ressources pour se qualifier quand elle n'y est pas parvenue, en quarts de finale face à la Côte d'Ivoire, à l'issue des tirs au but.Et pourtant, tous les clignotants ne sont pas forcément au vert pour ces deux pays.grandissantes de leurs supporters. Auteurs de parcours moins rectilignes jusqu'au dernier carré, la Tunisie et le Nigeria ne sont d'ailleurs pas mécontents de. Le sélectionneur des Super Eagles, Gernot Rohr, ne s'est pas privé de jouer cette carte, en jugeant l'Algérie « plus impressionnante » que sa propre équipe. Quant à Alain Giresse, le coach des Aigles de Carthage savoure le fait d'avoir retrouvé les demi-finales pour la première fois depuis quinze ans et une victoire lors de l'édition 2004 disputée au pays. « J’ai pris conscience de ce que ça représente d’aller en demi-finales, il y avait un côté obsessionnel. C’est un soulagement, mais pas une fin en soi », a reconnu le technicien français. Une manière de signifier que toute le poids du match sera sur le Sénégal d'Aliou Cissé, qui lui succéda sur le banc des Lions.Pour l'Algérie, qui comme la Tunisie n'a gagné qu'une CAN et à domicile, et pour le Sénégal, seul demi-finaliste à toujours courir après un premier trophée, l'ivresse des hauteurs est donc susceptible de jouer. Mais cette donnée psychologique n'est pas la seule à pouvoir brouiller la hiérarchie. Des doutes existent également quant au. Du côté du Sénégal, une seule défaite est certes à déplorer (c'était au premier tour, contre... l'Algérie (1-0), lors de la deuxième journée), aucun but n'a été encaissé par ailleurs, mais l'équipe est, malgré le bilan statistique intéressant de Sadio Mané (3 but, 1 passe décisive sur les 3 derniers matchs). Quant à l'Algérie, l'va contraindre Djamel Belmadi a revoir son animation défensive comme offensive. Unesusceptible de rééquilibrer les chances, a fortiori face à une équipe nigériane dotée de joueurs de couloir rapides (Aina, Musa, Chukwueze, M.Simon).