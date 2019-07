🔴CAN 2019 : un mort et 13 blessés au Bénin après la qualification des Ecureuils !

Le BrĂ©sil retrouvera le PĂ©rou, Ă©quipe surprise du tournoi, en finale de la Copa America ce dimanche (22h00). Une finale imperdable et c’est bien ça le problĂšme.

Le Pérou en a pris cinq contre le Brésil au premier tour

A part Alves, aucun BrĂ©silien n’a connu pareil match

On l’a dit, Ă©crit et rĂ©pĂ©tĂ© Ă plusieurs reprises ces derniĂšres annĂ©es. Si le BrĂ©sil a longtemps eu des failles sportives, Ă cause de sa dĂ©fense principalement, son plus grand problĂšme de la dĂ©cennie est mental. Face Ă l’adversitĂ©, dans la lutte, cette Seleçao se liquĂ©fie.Mais depuis, rien n’a changĂ©. Avant d’organiser la Copa America cet Ă©tĂ©, ils restaient sur trois Ă©ditions d’affilĂ©e sans atteindre le dernier carrĂ©. En 2016, Coutinho et ses coĂ©quipiers avaient mĂȘme pris la porte dĂšs le premier tour, incapables de marquer contre l’Equateur et le PĂ©rou.LĂ , l’occasion est belle avec cette finale inattendue contre le PĂ©rou. Trop belle, peut-ĂȘtre. Et c’est lĂ tout le problĂšme. Cette finale est imperdable. Bien sĂ»r, dans leurs discours, les joueurs brĂ©siliens et leur sĂ©lectionneur invitent Ă la prudence et assurent le PĂ©rou de leur plus grand respect., a rappelĂ© Casemiro devant la presse ce week-end. Mais derriĂšre les discours de façade, il y a une rĂ©alitĂ© que personne ne peut ignorer : la Seleçao est ultra-favorite.Pour une fois, et peut-ĂȘtre pour de bon, le BrĂ©sil va donc devoir passer outre ses dĂ©mons. Il a dĂ©jĂ commencĂ© Ă le faire sur cette Copa America, en sortant l’Argentine au tour prĂ©cĂ©dent, et surtout le Paraguay aux tirs au but en quart de finale, aprĂšs avoir Ă©tĂ© accrochĂ© pendant 90 minutes.Sur le papier, tout est rĂ©uni pour disposer d’une formation pĂ©ruvienne dĂ©jĂ balayĂ©e en phase de groupes deux semaines plus tĂŽt (5-0).« J'ai dĂ©jĂ jouĂ© d'autres finales, mais ce sera la premiĂšre avec la sĂ©lection du BrĂ©sil », a confirmĂ© Casemiro. « Je veux aider le groupe Ă gagner, c'est le seul chemin. Je ne veux fermer la bouche de personne mais je veux assumer mes responsabilitĂ©s. Et maintenant, on doit aller au bout et soulever la Coupe ». Le discours est signĂ© Dani Alves, qui sait mieux que quiconque Ă quel point ce match est imperdable.