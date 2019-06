🔴CAN 2019 : Tunisie - Mali en direct

Le joueur, qui était amoindri depuis son arrivée et une blessure contre le Barça en demi-finale aller de la Ligue des Champions a rechuté mercredi lors de la rencontre face aux Super Eagles. Contre le Madagascar, Paul Put a dans un premier temps reposé son joueur qu’il a par la suite lancé à l’heure de jeu. Face au Nigeria, vu le contexte de la rencontre et la pression sur le Syli tenu en échec par le Madagascar, le technicien a titularisé Naby Keita. Cette première depuis le 1er mai a mal tourné et lui coûte très cher. Jeudi matin, Naby Keita a effectué des tests médicaux. Les nouvelles ne sont malheureusement pas bonnes. Les examens ont révélé une blessure au tibia et des soucis à la cuisse, selon Foot224. Le joueur de Liverpool est donc out pour le match face au Burundi.