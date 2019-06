CAN 2019 - Tanzanie : Mbwana Samatta, itinéraire d'un serial buteur

L'attaquant tanzanien Mbwana Samatta sera l'une des attractions de la rencontre Sénégal-Tanzanie, dimanche (19h) à la CAN 2019. Portrait.

1. La jeunesse à Dar es Salam

2. L'éclosion au TP Mazembe

3. La confirmation à Genk

4. Et maintenant la consécration ?

Avant de devenir l'un des attaquants les plus redoutables du continent,. Son paternel, policier, ne voyait pourtant pas cette passion du football d'un très bon oeil. « Il était hors de question pour mon père que je privilégie le ballon rond aux dépens des études, même si beaucoup lui disaient que j’avais un potentiel intéressant… Mais une fois le lycée fini, j’ai pu me consacrer à 100% au football, et tenter réellement ma chance ». Préformé à l'African Lyon FC, le jeune homme est, second club le plus titré du pays. Sous ses prestigieuses couleurs, l'attaquant se montre parfaitement à la hauteur des attentes, avec une fiche statistique de 13 buts en 25 matchs. Le 26 mars 2011, il fait ses débuts avec les Taifa Stars, l'équipe nationale tanzanienne, face à la Centrafrique. Là encore, l'attaquant est un homme pressé. Entré en jeu à la 65eme minute, c'est lui qui inscrit de la tête le but de la victoire (2-1).La puissance de feu de Mbwana Samatta commence à aiguiser l'appétit des plus grands clubs du continent. A l'été 2011,. Sous les couleurs des Corbeaux, la recrue débute sur la pointe des pieds, concurrence oblige, mais se fait une place petit à petit.: quatre titres de champion de RD Congo, deux Supercoupes de RD Congo et une finale de Coupe de la Confédération, perdue contre les Tunisiens du CS Sfaxien (2013). Devenu l'incontournable buteur de l'équipe lushoise sous les ordres de Patrice Carteron, Mbwana Samatta atteint sa pleine puissance lors d'une. Le buteur propulse ses coéquipiers vers la victoire en Ligue des Champions. Meilleur buteur de la compétition avec huit buts inscrits, l'artificier marque (sur penalty) lors de chacune des deux manches de la finale, face à l'USM Alger. Désigné joueur local africain de l'année par la Confédération africaine de football, le "target-man", proche de sa fin de contrat, voit les offres affluer.Annoncé au LOSC avant le départ d'Hervé Renard,. Malgré les tentatives du FC Nantes et de l'OM, le joueur tiendra parole, et c'est en Belgique qu'il débutera son aventure européenne en janvier 2016. Trois ans et demi plus tard, le club limbourgeois n'a aucune raison de regretter son choix. Là encore, l'attaquant a fait des, avec cinq petits buts en vingt apparitions lors de sa première demi-saison. Les chiffres progressent ensuite comme ce fut le cas au TP Mazembe. Avec 21 buts en 59 matchs (toutes compétitions confondues), la saison 2016-2017 est meilleure. Une blessure au genou viendra perturber la suivante (8 buts en 35 apparitions), mais Mbwana Samatta ne se décourage pas et recueille les fruits de sa ténacité lors de l'exercice 2018-2019. 51 matchs etplus tard, le voilà meilleur buteur de la saison régulière. Désigné, autrement dit meilleur joueur africain de Jupiler League, l'avant-centre contribue aussi à la qualification de la Tanzanie pour la CAN 2019, permettant aux Taifa Stars d'effectuer leur retour en phase finale après 39 ans d'absence.Et voilà comment Mbwana Samatta est. C'est pourtant fidèle à sa simplicité que le canonnier aborde la première rencontre de la Tanzanie, dimanche (19h) face au Sénégal. "Nous n’avons aucune appréhension. Nous allons jouer sans complexe et nous allons faire en sorte de réussir une belle performance", a répondu en conférence de presse le buteur, dont le duel avec Kalidou Koulibaly pourrait être l'une des clefs de la rencontre.. L'hiver dernier, le "Taureau d’or" (meilleur buteur) de Jupiler League avait été approché par le Fenerbahçe et Cardiff City. Mais ni l’offre, insuffisante, des Stambouliotes, ni celle des Gallois n’avaient alors convaincu les dirigeants de Genk. Qu'en sera-t-il cet été si Mbwana Samatta, sous contrat jusqu'en juin 2021 et devenu entre temps champion de Belgique, fait une bonne CAN ?