CAN 2019 : Sofiane Feghouli veut remporter le titre avec l'Algérie

Auteur d'une très bonne saison avec son club du Galatasaray avec à la clé un doublé coupe – championna, l'ancien joueur de Valence se penche maintenant sur la CAN.«Je vais participer à la CAN avec l'Algérie. J'ai passé quelques jours de vacances en famille, puis je vais commencer le travail en prévision de la prochaine CAN. C'est une compétition très importante pour mon pays. J'ai connu deux années fantastiques avec le Galatasaray, et ce serait formidable pour moi si nous parvenions à remporter la CAN. Je sens que les cœurs des supporters du Galatasaray seront avec moi lors de la prochaine CAN », a déclaré Sofiane Feghouli au média turc, Hürriyet.Les Verts disputeront deux matchs amicaux : le 11 juin face au Burundi et le 16 juin face au Mali. A la CAN 2019, l'Algérie évoluera dans le groupe C, avec le Sénégal, le Kenya, et la Tanzanie.