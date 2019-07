CAN 2019 : Sénégal-Tunisie, qui remporte le match des statistiques ?

Successeur d'Alain Giresse à la tête du Sénégal, Aliou Cissé retrouve le Français, désormais sur le banc de la Tunisie, dimanche en demi-finale de la CAN 2019.

Giresse : « Assez spécial de se retrouver de l'autre côté »

Cissé : « On espère que ce sera la bonne »

, dimanche (18h00) au Cairesera pour le sélectionneur des Aigles de Carthage, Alain Giresse, l'occasion deavec un pays qui ne l'avait pas ménagé au moment de son éviction en 2015. Toujours sur le banc des Lions de la Teranga, son successeur Aliou Cissé a pourtant tenu à dédramatiser les choses, ce samedi en conférence de presse d'avant-match., a dit ce samedi le coach aux dreadlocks, dans des propos rapportés par l'AFP. Dans le foot, on se connaît tous, c’est une grande et une petite famille à la fois. Alain connaît très bien le Sénégal, mais nous aussi, on connaît bien la Tunisie. »Comme en écho, Alain Giresse a lui aussi calmé le jeu au sujet de cet aspect des choses.. Mais la réalité est toute autre, a expliqué le sélectionneur de la Tunisie. La connaissance et les relations sont une chose, c’est le terrain qui est le plus important. C’est assez spécial de se retrouver de l’autre côté.. Ça ne rentre pas en compte dans la préparation des joueurs tunisiens. »La pression de l'événement n'a en revanche pas été niée par Aliou Cissé, dont l'ambition est d'. « Nous sommes près du but, dans la mesure où nous sommes en demies. En étant arrivé à ce niveau-là, on a de l’espoir. Mais, a répondu l'ancien joueur du PSG. Nous espérons que cette année sera la bonne. On est à deux pas, c’est à la fois long et court. » Quant à Alain Giresse, lui aussi se verrait bien ne pas en rester là : « J’ai pris conscience de ce que ça représente d’aller en demi-finales, il y avait un côté obsessionnel. C’est. » La dernière fois qu'Alain Giresse avait croisé une sélection qu'il avait déjà coachée, cela s'était bien passé pour lui, avec l'élimination du Gabon par le Mali en quarts de finale de la CAN 2012.