CAN 2019 : Sénégal – Tanzanie en direct

Complètement désorganisés et dépassés dans tous les compartiments du jeu, lesde lasont tombés de haut en chutantface à l’, samedi, pour leur entrée en lice à la Coupe d’Afrique des Nations 2019 . A lire aussi >> RDC-Ouganda: le résumé complet de la rencontre Alors que ce cuisant revers ne cesse de faire parler chez tous les observateurs du football africain, le capitaine de la sélection,, forfait pour le match, a pris la parole pour demander pardon au peuple congolais. «» a d’abord déclaréen présence de ses coéquipiers et de tout le staff dans une vidéo diffusée par la Fédération Congolaise de Football. «Je sais que c’est humiliant pour les 80 millions de Congolais. Moi et mes jeunes frères, on a fait une grande erreur. Nous demandons pardon aux autorités et au peuple congolais. Aujourd’hui nous avons besoin d’unité. J’espère que c’est une bonne leçon pour nous.» a affirmé l’homme aux 38 capes avec les Léopards. Réaction attendue dès mercredi prochain face à l'ogre égyptien. >> CAN 2019 : calendrier et résultats