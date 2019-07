Can 2019 - Sénégal : le bilan de la compétition !

Lens pourrait recruter un défenseur avant la fin du Mercato. Jonathan Gradit et Steeve Yago intéressent tout particulièrement le club nordiste.

Confronté au possible départ de Jean-Kévin Duverne, pour l’instant mis à l’écart, le RC Lens commence à prospecter pour lui trouver un remplaçant., capable de couvrir le poste de central et de latéral droit. Si l’ancien Messin Ivan Balliu a bien été ciblé, nos confrères de La Voix du Nord révèlent que les Sang et Or concentrent leurs efforts sur deux joueurs plus polyvalents :Le premier est sous contrat avec le TFC jusqu’en 2020, tandis que le second est lié à Malherbe jusqu’en 2021.