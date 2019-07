"Je pense qu’on pourrait assister à un deuxième match Algérie-Sénégal en finale. Et là , les Sénégalais sont revanchards et peut-être qu’ils ne se feront pas piéger comme ce fut le cas lors du premier tour", a-t-il indiqué au micro de Matin TV. Concernant l'élimination du Maroc et de l'Egypte, Le Roy a indiqué : "Tristes, très tristes, surtout celle du Maroc ! Pour l’Égypte, c’est un peu un séisme sociologique, car quand le pays organisateur sort très vite, la suite de la compétition est toujours difficile et ce n’est jamais drôle. C’est vrai que l’on n’a pas d’attachement particulier, même si j’aime bien la partie nord de l’Afrique et tous ses pays, mais c’est désolant de voir le pays organisateur quitter prématurément la compétition, c’est dommage. Pour le Maroc, bien évidemment que je suis triste, d’autant plus qu’Hervé sort de la compétition. Un penalty raté lors de la dernière minute et puis voilà , l’histoire s’écrit dans un sens ou dans un autre. Ils ont fait quatre matchs, 3 victoires et un nul et ils sont pourtant dehors… Ils ne méritaient pas !" Le dernier sélectionneur du Togo a été invité à comparer les Fennecs et les Lions de l'Atlas : "On sent une équipe marocaine cohérente, mais qui arrive un petit ton en dessous de l’Algérie. Cette dernière a franchi un palier important, impressionnant ! Toutefois, le Maroc reste l’une des plus belles équipes africaines. Avant le lancement de la CAN 2019, je voyais le Maroc, l’Égypte et le Sénégal légèrement au-dessus de l’Algérie. Maintenant, l’Algérie est passée devant, elle m’a vraiment impressionné. Mais attention, ce n’est pas un championnat. Si c’était le cas, les Fennecs seraient assurés de finir champions. Il y a trois matchs à élimination directe et tout peut arriver. On sait qu’un match de foot peut basculer par malchance, à cause d’une expulsion… donc il faut être vigilant. Mais sur la qualité, l’Algérie est au-dessus."