Can 2019 – Sénégal : Aliou Cissé annonce les forfaits de Alfred Ndiaye et Youssouf Sabaly

Les envies de départ de Neymar pourraient se heurter à la volonté des dirigeants parisiens de le conserver. D'après les informations de Téléfoot, la direction parisienne reste opposée à un transfert du Brésilien.



En Espagne, les médias annoncent un accord imminent

Le transfert de Neymar va faire parler pendant de nombreuses semaines encore. Si sa volonté de revenir à Barcelone semble affirmée, le Brésilien pourrait se heurter à une porte fermée. Un pas en avant, deux pas en arrière... Téléfoot révèle ce dimanche que malgré une approche des dirigeants catalans, la direction du PSG ne souhaite pas vendre sa star. Ce qui confirme les informations du Parisien qui parlait plus tôt dans la semaine du rejet d'une offre catalane Qu'importe les échanges, les négociations ou les offres, les dirigeants seraient inflexibles. Neymar sera encore Parisien la saison prochaine. Est-ce raisonnable ? Pas si sûr. En milieu de semaine Jordi Cardoner , premier vice-président du club catalan et de la Fondation Barça, s’est exprimé au sujet de l’attaquant du PSG. Et son avis semblait assez informé et tranché : « Ce qui parait certain, c’est que Neymar veut revenir au Barça. »Les appels du pied sont nombreux, mais pour l'instant, le PSG intercepte tout. Jusqu'à quand ? Personne ne le sait, mais la situation pourrait rapidement se tendre entre les différentes parties. Jusqu'à aller à un bras de fer ? Ce n'est pas impossible.D'autant plus que du point de vue espagnol, les discussions sont beaucoup plus positives. Mundo Deportivo ou Sport ont fait leur une de ce dimanche sur le dossier. Pour les premiers, Ney et Lionel Messi pourraient se voir et discuter de la saison prochaine à la veille de la demi-finale de Copa America entre l'Argentine et le Brésil. Selon les journalistes de ce second titre, "la signature progresse". Les intermédiaires dont Pini Zahavi feraient des mains et des pieds pour arriver à satisfaire tout le monde. Loin de la volonté de la direction parisienne donc. De quoi alimenter les rumeurs pendant de nombreuses semaines encore. A Paris, l'été sera très chaud.