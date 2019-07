CAN 2019 : Sénégal-Algérie, qui remporte le match des statistiques ?

Confronté à la nouvelle concurrence d’Adrien Rabiot à la Juventus Turin, Blaise Matuidi voit son profil plaire en Ligue 1. Si le PSG, Lyon ou Monaco lui font les yeux doux, la Vieille Dame ne compte pas se débarrasser de son milieu.

La Juve compte sur Matuidi

A l’été 2017, le PSG avait fait le choix de vendre Blaise Matuidi après six années de bons et loyaux services afin de faire de la place à Adrien Rabiot. Ironie du sort, les deux anciens Parisiens sont désormais de nouveau coéquipiers sous le maillot de la Juventus Turin.au champion du monde 2018. La situation de Matuidi interpelle forcément et ne laisse pas de marbre certains clubs, à commencer par ceux de Ligue 1. Il y a deux semaines, Leonardo n’a pas caché son admiration pour l’ancien milieu à tout faire du PSG. « J’ai beaucoup de respect et d’estime pour lui. Il a été fondamental pour le PSG », déclarait le directeur sportif au Parisien. S’il refusait de parler d’un intérêt pour son ancien joueur, le Brésilien est bien venu à la pêche aux informations auprès de Mino Raiola d’après le quotidien.Un simple contact pour le moment mais. Le joueur en lui-même ne l’est pas par contre. De quoi laisser la porte ouverte à la concurrence ? En Angleterre, Manchester United et Everton se sont manifestés tout comme l’Olympique Lyonnais qui souhaite recruter un autre milieu après Thiago Mendes et l’AS Monaco en quête d’expérience pour ne pas revivre la même mésaventure que la saison dernière. Malheureusement pour tous les clubs intéressés, il faudra certainement passer son tour.Avec une année de contrat plus une en option, l’ancien Stéphanois fait partie des plans de Maurizio Sarri, au contraire de Sami Khedira, Emre Can ou encore Rodrigo Bentancur. Les trois milieux se sont vu montrer la porte de la sortie durant ce Mercato estival. Avis donc aux intéressés.