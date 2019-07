CAN 2019: Sénégal - Algérie en direct

Premier trophée pour les «» ou une deuxième étoile pour les «» ? C’est le grand jour pour leet l'qui se disputent le sacre suprême du football africain ce vendredi (19h GMT), au Stade International du Caire, et ce, à l’occasion de la grande finale de laA lire aussi >> CAN 2019 : Sénégal-Algérie, qui remporte le match des statistiques ? Présentés comme favoris à chaque édition, leet ses générations en or, n’ont toujours pas d’étoile sur leur maillot. Auteurs d’un brillant tournoi en(5 victoires et un revers face à ... l'Algérie), les hommes d'espèrent réparer cette anomalie au pays des Pharaons.Portés par des talents de haut vol, les "auront à cœur de vaincre enfin le signe indien et de faire leur apparition aux côtés des vainqueurs de la prestigieuse compétition africaine.Cela passera par un succès ce vendredi face à la redoutable armada algérienne et sa super star. Les partenaires dedevront ainsi se retrousser les manches pour changer le cours de l'Histoire face à leurs bourreaux algériens, eux qui n'ont jamais battu lesen quatre confrontations en CAN (3 revers et un match nul).L’heure a sonné désormais pour les Sénégalais pour chasser à jamais leurs vieux démons...