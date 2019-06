Can 2019 – Sénégal : À la veille du match contre l’Algérie, Idrissa Gana Gueye et Ismaila Sarr ne se sont pas entraînés !

L'attaquant Amr Warda a été exclu de la sélection égyptienne à la CAN 2019 pour « comportement immoral », suite à des accusations de harcèlement à son encontre.

قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق. — EFA.eg (@EFA) 26 juin 2019

La victoire de l'Egypte sur la RD Congo (2-0), synonyme de qualification pour les 8emes de finale, a éclipsé l'information, et pourtant :. Et pour cause : plus tôt dans la journée, la Fédération égyptienne de football avait annoncé l', en raison d’accusations de harcèlement sexuel récemment apparues à son encontre. « Amr Warda est exclu de l’équipe nationale à la suite de discussions avec les instances techniques et administratives de l’équipe », pouvait-on lire dans le communiqué mis en ligne par l'instance. Une décision destinée àPrêté cette saison à l'Atromitos en Grèce, l'ailier gauche est accusé de cyber-harcèlement par plusieurs femmes, clichés obscènes à l'appui. Une vidéo du joueur en pleine exhibition devant une femme aurait également circulé sur les réseaux sociaux.L'attaquant à la crinière frisée. En août 2017, son prêt au club portugais duavait déjà été rompu après seulement quelques jours car le joueur appartenant au PAOK Salonique y avait été. Quatre ans plus tôt, alors qu'il se trouvait en stage avec la sélection olympique égyptienne à Tunis, le natif d'Alexandrie avait tenté d'qui résidait dans le même hôtel que les Pharaons à Gammarth. Entré en jeu lors du match d'ouverture face au Zimbabwe, Amr Warda en avait disputé les 20 dernières minutes. Il a été "définitivement exclu" de la CAN 2019.