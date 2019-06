CAN 2019: résultats et classements à l'issue de la 2ème journée

"Mon agent m'a appelé en me disant que le Barça était intéressé. L'équipe voulait un joueur qui a de l'expérience en Liga et qui comprenait le football espagnol", a précisé le joueur de 29 ans au micro de la BBC. "J'étais destiné à être un transfert de six mois et jouer en tant que remplaçant. C'était bien d'entendre que le Barça était intéressé et c'est sûr que d'autres joueurs auraient sauté sur l'occasion mais pour moi c'était non." "Je venais d'être le deuxième meilleur buteur en Chine avec 21 buts dans mon équipe et je ne voulais pas être un joueur sur qui on compte à court terme. J'ai refusé facilement. J'ai préféré rester en Chine et j'ai signé pour le Shanghai Shenhua pour un contrat de longue durée", a-t-il expliqué. ''Parfois on a besoin de bien peser les choses dans cette vie, tu dois bien te questionner quand tu prends une décision pour toi. Il ne faut pas penser aux autres, je ne regrette absolument pas, je suis heureux au Shanghai Shenhua. Retrouver Quique Sanchez Flores a été très émouvant et je suis content", a-t-il conclu. A lire aussi >> CAN 2019 : Odion Ighalo libère le Nigeria