CAN 2019 - RD Congo : Les Léopards pestent contre le manque de chance

Après la défaite subie face à l'Egypte, le sélectionneur de la RD Congo Florent Ibenge et ses joueurs regrettaient le manque de chance des Léopards tout en saluant un collectif en progrès.

Une question d'honneur aussi

. Malgré une bonne entame de match et une prestation plus présentable que lors de leur catastrophique premier match face à l'Ouganda,, et sur le même score (2-0), face à l'Egypte cette fois.. Je suis désolé pour les joueurs qui ont fait de leur mieux aujourd'hui contre une équipe forte comme l'Egypte", a réagi le sélectionneur Florent Ibenge après la rencontre. "Est-ce qu’elle paraissait prenable cette équipe d’Egypte ?, se demande Cédric Bakambu. Au final, on perd 2-0. C’est vrai que. Mais, en football, seul le résultat compte. Il nous a manqué ce réalisme dans les deux surfaces, offensivement et défensivement", regrette l’attaquant du Beijing Guoan. De son côté, Wilfried Moke invoquait le: "On a eu des occasions, on a beaucoup essayé, tiré au but, même si parfois c’était un peu timide, estime le milieu de terrain. Dans l’ensemble, l’équipe n’a pas été mauvaise. Mais elle a manqué de chance."Une, qui par deux fois toucha les montants. Le défenseur du VfL Wolfsburg préférait retenir la prestation collective, en progrès. "On a un peu moins de regrets qu’à l’issue du match perdu face à l’Ouganda, résumait l'ancien Toulousain. On a un peu plus mouillé le maillot. On s’est créé des situations. On est forcément déçu de ne pas les avoir mises. Mais je suis content de mes coéquipiers aujourd’hui. On a montré une bonne image du Congo, je pense." Même constat chez Yannick Bolasie. Au-delà du score, l'ailier d'Anderlecht souligne la. Et le fait qu'"il reste de l’espoir. Les quatre meilleurs troisièmes se qualifient aussi pour les huitièmes de finale." Avec une différence de buts de -4 et une victoire à obtenir contre le coriace Zimbabwe, vainqueur à Kinshasa en éliminatoires, cela ne s'annonce pas simple. Mais c'est aussi une question d'amour propre. "Il y a toujours de l’espoir, bien sûr. Après, c’est davantage une question d’honneur… Il faut. On ne peut pas quitter cette CAN 2019 avec zéro point !", conclut Wilfried Moke.