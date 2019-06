🔴CAN 2019 - RD Congo: deux joueurs écartés faute de visas !

Bien avant les transferts de Paul Pogba à Manchester United (105 M€) ou de Neymar (222 M€) et Kylian Mbappé (180 M€) au Paris Saint-Germain, la Casa Blanca détenait les deux joueurs les plus chers de l’histoire du ballon. A savoir Cristiano Ronaldo, arraché aux Red Devils pour 94 M€, et le désormais indésirable Gareth Bale, arrivé en provenance de Tottenham pour 101 M€. Les deux premiers renforts, Eder Militão et Luka Jovic, ont coûté respectivement 50 M€ et 60 M€. Pas de quoi intégrer le top 3 des 10 recrues les plus chères de l’histoire du club. L'ancien de Porto est désormais huitième tandis que Jovic se place à la sixième position. Hazard pourrait même devancer le Gallois en fonction des différents bonus inclus dans son contrat. De quoi éjecter Vinicius Junior (45 M€) du top 10. Et ça devrait encore bouger puisque le Lyonnais Ferland Mendy est annoncé tout proche du Bernabéu en échange d’un chèque de 50 M€ minimum.​​Gareth Bale : 101 M€​ Eden Hazard : 100 M€ ​Cristiano ​Ronaldo : 94 M€​ ​Zinedine Zidane : 75 M€​ ​James Rodriguez : 75 M€​ ​​Kaka : 67 M€​ ​​Luka Jovic ​ : 60 M€ ​​Luis Figo : 60 M€​ ​​Eder Militao : 50 M€​ ​​Rodrygo : 45 M€​