CAN 2019 - RD Congo : 32 Léopards présélectionnés, avec la surprise Imbula

Le sélectionneur de la RDC, Florent Ibenge, a retenu 32 joueurs en vue de la CAN 2019, parmi lesquels Gianneli Imbula, qui a toujours repoussé les avances des Léopards jusqu'alors.

Voici la pré sélection congolaise pour la CAN 2019 !

Le stage de préparation qui démarre le 2 juin prochain en Espagne. Deux rencontres internationales amicales sont prévues contre le Burkina Faso, le 9 juin 2019 et le Kenya, le 15 juin 2019 à Madrid, en Espagne. pic.twitter.com/hWfyepCyEA — Leopard Leader Foot (@leopard243) 21 mai 2019

. Habituel mélange de locaux et d'expatriés, comme de jeunes et d'anciens, cette présélection comporte une importante surprise en la personne de Gianelli Imbula. Tout juste relégué en deuxième division espagnole avec le Rayo Vallecano, le milieu de terrain avait toujours repoussé les approches du pays de ses ancêtres jusqu'à présent. On relève également le retour de Parfait Mandanda, qui sanctionne un transfert hivernal judicieux vers le Dinamo Bucarest, et les absences de Gaël Kakuta et Dieumerci Mbokani, tout comme celles des hommes en forme Samuel Moutoussamy et Silas Wamangituka. Jordan Botaka et Neeskens Kebano regarderont eux aussi la CAN à la télévision.. Deux rencontres amicales sont prévues durant celui-ci : contre le Burkina Faso, le 9 juin, et le Kenya, le 15 juin, à Madrid. A l'issue de ces deux tests, 23 Léopards seront retenus pour la phase finale prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Pour rappel, la RDC évoluera en groupe A et sera aux prises avec l’Ouganda (le 22 juin), l’Egypte (le 26 juin) et le Zimbabwe (le 30 juin).Auguy Kalambay (Sanga Balende), Parfait Mandanda (Dinamo Bucarest, Roumanie), Anthony Mossi (FC Chiasso, Suisse), Ley Matampi Vumi (Al-Ansar, Arabie Saoudite).Padoue Bompunga (As Vita Club), Djuma Shabani (As Vita Club), Issama Mpeko (TP Mazembe), Christian Luyindama (Galatasaray, Turquie), Arthur Masuaku (West Ham, Angleterre), Wilfried Moke (Ankaragúcú, Turquie), Glody Ngonda (As Vita Club), Fabrice Nsakala (Alanyaspor, Turquie), Marcel Tisserand (Wolfsbourg, Allemagne), Bobo Ungenda (Primeiro De Agosto, Angola).Chadrac Akolo (Vfb Stuttgart, Allemagne), Merveille Bope (Standard Liège, Belgique), Gianneli Imbula (Rayo Vallecano, Espagne), Chancel Mbemba (FC Porto, Portugal), Paul-José Mpoku (Standard Liège, Belgique), Trésor Mputu (TP Mazembe), Youssouf Mulumbu (Kilmarnock, Ecosse), Nelson Munganga (As Vita Club), Fabrice Ngoma (As Vita Club), Aaron Tshibola (Kilmarnock, Ecosse).Britt Assombalanga (Middlesbrough, Angleterre), Cédric Bakambu (Beijing Guoan, Chine), Yannick Bolasie (Anderlecht, Belgique), Jonathan Bolingi (Antwerp, Belgique), Elia Meschack (Tp Mazembe), Kabongo Kasongo (Wedha Club, Arabie Saoudite), Jacques Maghoma (Birmingham, Angleterre), Jackson Muleka (TP Mazembe).