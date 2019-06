CAN 2019 - Présentation des équipes: La Namibie (Les Brave Warriors)

Touché aux adducteurs le 1er mai et annoncé forfait pour la CAN 2019, Naby Keita va mieux et pourrait même rejoindre la sélection guinéenne avant le 12 juin. Sauf que le temps presse et le joueur n'a fait aucun signe de vie. A moins de 15 jours de la compétition, la situation du joueur inquiète. Le milieu de terrain est toujours retenu par son club anglais de Liverpool. "Je suis sûr et certain que Naby veut venir, mais il va avoir la pression de Liverpool parce qu’ils veulent le traiter jusqu’au 11. Il pourra peut-être venir le 12 mais nous devons faire la liste définitive pour la CAF", a même déploré le sélectionneur de la Guinée, Paul Put. Le Syli, qui affronte le Nigeria, Madagascar et le Burundi dans le Groupe de la CAN 2019, espère récupérer sa star à temps.