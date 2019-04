Mission accomplie. L'équipe nationale des moins de 17 ans du Cameroun a obtenu son ticket pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations en cours en Tanzanie. Il a fallu attendre la fatidique épreuve des tirs au buts pour voir les moins de 17 ans camerounais se défaire de l'Angola (4-3) après un match nul (0-0) au terme du temps réglementaire. Réduits à 10 contre 11, deux minutes après le début de la deuxième période, les Lionceaux n'ont pas cédé. S'ils s'imposent, c'est sans doute grâce à leur détermination et leur amour pour l'effort collectif. Qualifiés pour l'ultime match de cette CAN, les Camerounais affronteront la Guinée, vainqueur quelques heures plus tôt du Nigeria, toujours aux tirs au but (0-0, 9-10 tab). Les deux finalistes s'étaient déjà croisés lors de la première journée du tournoi. Et ce sont les Camerounais qui l'ont emporté 2-0. Une question donc : les Lionceaux peuvent-ils récidiver? Réponse dimanche prochain.