CAN 2019 : Place aux quarts, place au VAR...

Les quarts de finale de la CAN 2019 débutent mercredi, marqués notamment par l'entrée en application du VAR, pour la première fois de l'histoire du tournoi continental.

Oublier le passé, oublier le passif

Le président de la commission des arbitres de la CAF @CAF_Online , le djiboutien @waberiBouh contrôle son dispositif et les équipements #VAR avant le début du match Sénégal 🇸🇳 vs Bénin 🇧🇯 ! #CAN2019 pic.twitter.com/eQFX68OV5X — Lassana Camara 🎙📻🎤 (@lassanawelt) 10 juillet 2019

Ce mercredi marque le début des quarts de finale de la CAN 2019. Alors que le dénouement se fait plus proche,, alors qu'il avait été envisagé dans un premier temps de réserver son utilisation à la finale de l'épreuve. Controversée, cette décision ne fait pas l'unanimité chez les principaux intéressés, à savoir les joueurs et leurs sélectionneurs.. « Je ne suis pas trop fan, a avoué le solide défenseur de Schalke 04 en conférence de presse. Ça peut nous aider comme ça peut nous pénaliser. De toutes les façons, on n’a pas le choix. On va faire avec. Mais on ne va pas se fier à la VAR ».Sur le banc de son adversaire béninois,. Au moins sur le principe. « Je dirais que l’utilisation de la VAR est un plus pour le football, a estimé le technicien français, cité par nos confrères de RFI. Ça vient corriger des injustices, par moment. Je le vois comme un effet positif. Après,Mais, fondamentalement, je pense que c’est une bonne avancée. J’espère jute que ça va fonctionner jusqu’au bout et qu’il n’y aura pas de problèmes techniques. »Cette dernière question mérite d'être posée.. C'était à Radès, le 31 mai dernier en finale retour de la Ligue des Champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca. Après s'être vus refuser un but qui paraissait absolument valable, les joueurs marocains refusèrent de reprendre la partie tant que l'arbitre ne consulterait pas les images vidéo. Non opérationnel pour d'obscures raisons techniques,. Palabres, confusion, informations contradictoires... L'Espérance fut déclarée vainqueur, et se vit remettre le trophée. Quelques jours plus tard, la CAF décida de faire rejouer la rencontre sur un terrain à déterminer, après la CAN 2019. Et les deux équipes saisirent le TAS de cette décision.C'est donc dans ceque la CAF a opté pour cette utilisation du VAR à compter des quarts de finale. « Nous avons pris le risque de l’utiliser et ça avait très très bien fonctionné jusqu’à que nous rencontrions certaines difficultés », estimait pourtant avec un sens de l'euphémisme très marqué Anthony Baffoe, le secrétaire général adjoint de la CAF en charge du développement du football.de cette donne nouvelle pour eux ? Si les discours officiels se veulent évidemment rassurants, les organisateurs de la CAN 2019 seront jugés sur pièces.