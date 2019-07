Can 2019 - Pelé « Le Sénégal fera des choses incroyables dans le futur »

Tel père, tel fils : l’adage peut s’appliquer à merveille à la famille. En effet, et du côté de la «Vieille Dame», il n'y a pas que le papa qui flambe. Il y a aussi son fils aîné, qui répond au doux prénom deet qui n’en finit plus de faire étalage d’un talent certain avec les juniors de la. A lire aussi >> Cristiano Jr impliqué dans 82 buts en 35 matchs avec les U9 de la Juve ! Cette semaine, le média portugais Correio da Manha révèle que leserait entré en contact avec la famillepour attirer le gamin de 10 ans la saison prochaine au sein du club formateur de son père. Les dirigeants lusitaniens auraient notamment contacté la mère du quintuple ballon d’or,, pour convaincre le cland’intégrer "" au centre de formation du Sporting.pourrait ainsi marcher sur les traces de son illustre paternel dans les années à venir. Car faut-il le rappeler, en 1997,faisait ses premiers pas au sein du centre de formation de la prestigieuse écurie lisboète. La succession se prépare dans l’ombre…