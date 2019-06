CAN 2019 - Ouganda : Farouk Miya, le détonateur

Double passeur décisif, Farouk Miya a été le grand artisan de la victoire de l'Ouganda sur la RD Congo (2-0), samedi lors de la CAN 2019. Découverte.

Passé par le Standard Liège

Il n'a que 21 ans, mais il fait déjà presque partie des meubles. Devenu international en 2014,. Ce samedi après-midi, au Caire, on a mieux compris pourquoi. Un corner, puis un coup franc, deux balles arrêtées que. Pour Patrick Kaddu, qui vint couper le ballon au premier poteau (14eme), puis pour Emmanuel Okwi, plus prompt sur un long coup franc enroulé (48eme). Et qu'importe si la défense congolaise était aux abonnés absents, encore fallait-il viser juste. Une qualité qui fait indéniablement partie de la panoplie de celui qui est. Sa vision du jeu, sa justesse de passe et son culot, à l'image de cette tentative des 30 mètres qui envoya Matampi chercher un ballon sous sa transversale (57eme), ont été pour beaucoup dans l'après-midi cauchemardesque passé par d'apathiques Léopards de RD Congo.Ces derniers étaient pourtant prévenus. Déjà auteur du seul but inscrit par l'Ouganda lors de l'édition 2017, Farouk Miya a gardé cette, avec trois buts inscrits lors des éliminatoires de cette CAN 2019 (sur les sept marqués par les Cranes), mais aussi le penalty de la victoire de prestige face à la Côte d'Ivoire (1-0), la semaine dernière en match amical de préparation. Autant d'avertissements qui n'étaient visiblement pas arrivés jusqu'aux oreilles des hommes de Florent Ibenge., ce joueur déjà très expérimenté a roulé sa bosse jusqu'en Azerbaïdjan avant de se relancer cette saison en Croatie sous les couleurs du HNK Gorica, où sa fiche statistique affiche 5 buts et 5 passes décisives en 30 matchs. Encore sous contrat pour deux ans, l’ancien de Vipers SC est bien parti pour attirer des clubs plus huppés.