CAN 2019 : Odion Ighalo libère le Nigeria

La manière n’a pas forcément été au rendez-vous, mais l’essentiel a été assuré pour le Nigeria. Opposés ce samedi soir au Burundi (Groupe B), les Super Eagles ont lancé leur CAN 2019 par une victoire sur le plus petits des scores à Alexandrie. Il a fallu attendre la seconde période pour que cette rencontre bascule, mais le coaching de Gernot Rohr a fini par payer. Avec les entrées d’Ahmed Musa et Odion Ighalo, les Nigérians ont su prendre le dessus sur les Hirondelles. En Chine depuis janvier 2017 (), c'est l’ancien buteur de Watford qui a trouvé l’ouverture dans le dernier quart d’heure (77eme). Les Burundais ont eu quelques situations, notamment avec un coup de tête juste au-dessus dans les arrêts de jeu, mais les coéquipiers de John Obi Mikel se sont imposés à l’usure, à l’expérience.