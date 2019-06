CAN 2019 - Nigeria : La liste des 23 Super Eagles, Iheanacho écarté (officiel)

«Oui il y a une grande différence entre les deux, mais ce sont toutes des compétitions internationales. Nous sommes prêts à jouer quelle que soit la compétition car nous sommes des compétiteurs et des professionnels. Nous sommes prêts à relever le défi», a déclaré le pensionnaire du champion de la Liga. Il a évoqué l'expérience de ses coéquipiers qui ont déjà joué la CAN auparavant. « C’est normal qu’ils nous conseillent car ayant déjà fait une CAN. Avec beaucoup plus d’expérience, ils nous aident. Beaucoup disent que la CAN n’est pas comme la Coupe du monde. Que c’est plus physique et très difficile. Nous sommes prêts mentalement et physiquement », a-t-il ajouté. C’est avec les Lions, qu'il avait tapé dans l’œil de la formation espagnole après ses belles prestations en Coupe du monde 2018 en Russie. Il peut encore gagner des points s'il fait une bonne CAN. A lire aussi >> FC Barcelone : la direction prend une forte décision pour Moussa Wagué