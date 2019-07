CAN 2019: Namibie – Côte d’Ivoire en direct

Après leur large victoire (4-0) face aux warriors du Zimbabwe, les Léopards de la République Démocratique du Congo croisent encore les doigts et attendent le verdict. Mais pour Cédric Bakambu, ce premier succès des congolais dans cette compétition est une récompense de leur dur labeur malgré un début difficile. L’attaquant de Beijing Gouan (D1/Chine) et qui a inscrit un doublée lors de cette partie félicite ses coéquipiers et pense que la RDC ne devrait jamais quitter cette messe du football africain sans gagner un seul match. " On a mal commencé la compétition. On a eu quelques problèmes en interne. On a rectifié face à l'Egypte mais malheureusement on n'a pas su gagner la rencontre. Aujourd'hui on avait à cœur de gagner, la RDC ne peut pas se permettre de sortir de la compétition avec zéro point. On a tout donné, on a été récompensé et je tiens à féliciter mon équipe et tous ceux qui ont cru en nous. Bonne fête d'indépendance à tous les Congolais, c'est le cadeau qu'on voulait leur offrir ", a déclaré Cédric Bakambu. L’ancien attaquant de Villeréal FC (D1/Espagne) poursuit qu’en cas d’élimination, les Léopards partiront tête haute. " Il y a toujours l'espoir, on va croire, on va croiser les doigts. Je suis croyant, il n'y a pas de hasard dans la vie. On laisse notre sort entre les mains de l'Eternel et on verra ce qui se passera. Mais quoique ce qui se passera, on a la tête haute et je suis très fier de mes coéquipiers ", a-t-il ajouté Lors des éliminatoires de cette CAN 2019, les deux pays s’étaient séparés sur une victoire des Warriors (2-1, 1-1). Ils étaient également les deux nations à se qualifier dans le groupe G.