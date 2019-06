CAN 2019 : Mputu titulaire, les compositions probables d’Egypte-RD Congo

LE NIGERIA A ENCORE FAIT LA DIFFÉRENCE À L’USURE

Sans être génial depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations, le Nigeria n’aura eu besoin que de deux matchs pour composter son billet pour les 8emes de finale. Vainqueur 1-0 du Burundi pour son entrée en lice, il a récidivé mercredi contre la Guinée (1-0). Il s’envole ainsi en tête du groupe B, dont il est déjà assuré de terminer parmi les deux premiers. Accroché par Madagascar lors de son premier match, le Sily National devra en revanche s’imposer dimanche face au Burundi pour se donner une chance de se hisser au tour suivant.Le Nigeria a dominé dans l’ensemble son sujet, avec sa maîtrise technique et sa solidité défensive.Sans se jeter à l’abordage, il s’est procuré les meilleures situations pendant tout le match, malgré le retour de Naby Keita, titulaire dans les rangs guinéens.Kenneth Omeruo a coupé un corner au premier poteau pour marquer le seul but du match de la tête (1-0, 73eme). Ils sont ainsi passés devant quasiment au même moment que face au Burundi (but d’Ighalo à la 77eme minute). Preuve que rien n’est simple pour le Nigeria de Gernot Rohr, bien plus pragmatique qu’emballant. Mais la recette marche pour cette équipe qui n’avait pas participé aux deux dernières phases finales de la CAN.