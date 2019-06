CAN 2019 - Mauritanie : Le message de Corentin Martins aux Mourabitounes

Le sélectionneur de la Mauritanie, Corentin Martins, ne s'interdit pas d'être ambitieux pour la CAN 2019, malgré l'inexpérience de son équipe, qui débute son tournoi ce lundi (22h) face au Mali.

L’entrée en piste de la Mauritanie 🇲🇷, journée historique pour le football mauritanien !

🆚 : @femafoot 🇲🇱- @ffrimofficiel 🇲🇷

🗓 : 24 Juin

⏱ : 22h (heure locale)

🏆 : #TotalAFCON2019

🏟 : Stade de Suez, Suez, Egypte

#️⃣ : #MLIMTN #MauritanieFootball pic.twitter.com/lpMTxZ5mc1 — Lassana Camara 🎙📻🎤 (@lassanawelt) 24 juin 2019

Pour la Mauritanie, c'est enfin le grand jour. Celui que tout un pays, tout un peuple, attendait depuis si longtemps. L'équipe nationale, les Mourabitounes, va disputer le premier match de son histoire lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, ce lundi soir (22h) à Suez face au Mali. Le sélectionneur, Corentin Martins, s'est efforcé depuis l'arrivée des troupes en Egypte de marteler le message suivant : n'ayez aucun complexe. « Voilà, on est en Egypte et on attend ça depuis longtemps. On a fait beaucoup d’efforts pour être ici mais ce n’est que le début, a répété le technicien français, cité par le quotidien Le Monde… Restez solidaires et soyez toujours concentrés sur votre objectif. »Car arriver à la CAN avec un palmarès vierge n'empêche pas l'ancien international tricolore d'être ambitieux pour son équipe. « Même si nous sommes dans une poule compliquée (avec également la Tunisie et l'Angola, ndlr), l’objectif est de passer le premier tour », rappelle "Coco" Martins. Les Aigles du Mali peuvent être certains d'une chose : leur adversaire du jour ne se présentera pas en victime expiatoire, ce lundi soir sur la pelouse du stade de Suez.