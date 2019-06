CAN 2019 : Mauritanie et Angola dos à dos

La Mauritanie et l’Angola se sont quittés sur un score nul et vierge ce samedi après-midi (0-0). Un résultat qui fait les affaires de la Tunisie, qui garde son destin entre ses mains pour aller en 8emes de finale.

Dans le groupe E de cette Coupe d’Afrique des Nations, le suspense est à son comble avant la dernière journée la semaine prochaine. Au lendemain du nul entre la Tunisie et le Mali (1-1),Dans la chaleur de Suez, il a fallu attendre la deuxième période pour voir les deux équipes se procurer de petites situations. Gaspar a sauvé l’Angola en effectuant un gros retour défensif dans les pieds de Ba (60eme). Mais les Angolais regretteront surtout le gros raté de Wilson. Servi à merveille par Gelson, l’attaquant a manqué le cadre alors qu’il n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets… à bout portant (63eme). Dans le temps additionnel, Geraldo a cru ouvrir le score pour les Antilopes noires, mais son but a été logiquement refusé pour hors-jeu. Avec ce match nul, l’Angola rejoint la Tunisie à la deuxième place avec deux points, et la Mauritanie préserve ses maigres chances de qualification avec un petit point (le premier de son histoire). Il faudra pour cela battre la Tunisie lors de la troisième et dernière journée de la poule.