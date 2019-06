CAN 2019 - Maroc : Youssef En-Nesyri rejoint deux légendes

Buteur face à la Côte d'Ivoire, l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri a rejoint deux légendes des Lions de l'Atlas sur les tablettes statistiques de l'équipe nationale.

Only three Moroccans have scored in two different AFCON's:



Ahmed Faras - 1972 & 1976

Merry Krimau - 1986 & 1988

Youssef En-Nesyri - 2017 & 2019



En-Nesyri (22) is by far the youngest player to do so. Faras was 30 and Krimau 33 when they reached the same feat. #AFCON2019 pic.twitter.com/JPIkooywEl