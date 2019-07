CAN 2019 - Maroc : Démission imminente d'Hervé Renard

Les grands favoris sénégalais et algériens, les néophytes béninois et malgaches ou encore les ambitieux ivoiriens, nigérians, tunisiens et sud-africains... Nous connaissons désormais le plateau complet des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019

Avec d’alléchants duels qui opposeront la Côte d'Ivoire à l'Algérie ou encore le Nigeria à l'Afrique du Sud, le troisième tour de la grande messe du football africain promet du beau spectacle !

A l’instar de Sénégal-Bénin ou encore Madagascar-Tunisie, d’autres confrontations s’annoncent toutefois plus déséquilibrées sur le papier, mais gare au piège !

Il convient de noter également que les rencontres débuteront dès ce mercredi 11 juillet au rythme de deux matchs par jour. Ci-après le programme complet (horaire GMT):

Stade du 30 Juin, Le Caire

Stade international, Le Caire)

Stade de Suez, Suez

Stade Al Salam, Le Caire

Sénégal vs Bénin (Nigeria vs Afrique du Sud (Côte d'Ivoire vs Algérie (Madagascar vs Tunisie (