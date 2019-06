CAN 2019 : Maroc - Côte d'Ivoire, les formations officielles

On le croyait blessé. Mais selon son entraineur, l’état de santé physique du capitaine de l’équipe nationale du Cameroun n’est pas menacé. Sorti après un choc à la 79e minute du match Cameroun – Guinée Bissau (2-0), comptant pour la première journée dans le groupe F de la CAN mardi dernier, Eric-Maxim Choupo-Moting se porte mieux. « Choupo-Moting va bien. Il s’est entrainé ce matin. Hier nous l’avons ménagé pour qu’il ait droit à un jour de repos en plus. Nous sommes prêts », a affirmé Clarence Seedorf ce vendredi en conférence de presse. A entendre le sélectionneur des Lions Indomptables, l’attaquant du Paris Saint-Germain devrait faire partie de l’effectif qui affronte le Ghana ce samedi, à l’occasion de la deuxième journée de la compétition. Autre bonne nouvelle, le retour de Faï Collins. Suspendu pour avoir pris deux cartons jaunes lors des deux derniers matchs de la phase qualificative de cette CAN, le pensionnaire du Standard de Liège est enfin apte à jouer. « Le retour de Faï Collins est important, avoue Clarence Seedorf. S’il n’avait pas été suspendu, il aurait été aligné dès le premier match. Mais sa suspension nous a permis de voir Dawa à l’œuvre et je suis satisfait de son match. Nous continuons de travailler pour améliorer notre jeu ». Samedi, Seedorf et ses hommes joueront pour gagner et se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi. « La bataille face au Ghana ne sera pas seulement au milieu de terrain. On doit marquer des buts pour gagner. Savoir si Ayew s’est entrainé ou pas n’est pas important. Le Ghana a des qualités sur le banc pour remplacer n’importe quel joueur. Alors nous sommes concentrés sur ce que nous avons à faire et avons le même respect pour toutes les équipes », a conclu le sélectionneur.