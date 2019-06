CAN 2019 - Mali : Les 23 Aigles, sans Souleymane Diarra, avec Sékou Koïta

La Côte d'Ivoire s'est inclinée face à l'Ouganda (0-1), samedi en match de préparation à la CAN 2019. De leur côté, le Ghana et l'Afrique du Sud se sont quittés bons amis (0-0).

Côte d'Ivoire - Ouganda : 0-1 (à Abu Dhabi)

Ghana - Afrique du Sud : 0-0 (à Dubaï)



FULLTIME: Game ends goalless despite a very exciting and entertaining display by both sides. Asamoah Gyan’s late header could have handed Ghana a win here but was denied by the post #TOTALAFCON2019 #BlackStars2019 pic.twitter.com/CKeufGvvyj

— Ghana Football Association (@ghanafaofficial) 15 juin 2019

, huit jours après son succès face aux Comores (3-1) à Boulogne-sur-Mer. A Abu Dhabi, les Eléphants ont subi la loi d'une solide équipe ougandaise (0-1), qui s'est imposée grâce à un penalty de Faruk Miya, consécutif à une faute de Serge Aurier. Avant de concéder ce but, Sylvain Gbohouo avait retardé l'échéance en repoussant la tentative de Patrick Kaddu (6eme). Les hommes de Sébastien Desabre ont ensuite su réduire les espaces, empêchant Pépé, Kodjia et les autres de briller.But : Miya (35eme sp)Gbohouo, Aurier, Kanon, Ismaël Traoré, Doumbia, Kessié, Gbamin, Gradel, Seri, Pépé, Kodjia.Onyango, Wasswa, Juuko, Walusimbi, Lwanga, Azira, Aucho, Abdu, Kaddu, Okwi, Miya.Du spectacle mais pas de but entre le Ghana et l'Afrique du Sud. Entré en cours de partie, Asamoah Gyan était tout proche de donner la victoire aux Black Stars, mais son coup de tête trouva le poteau. Il s'agit du deuxième match de préparation sans but pour les coéquipiers d' André Ayew , précédemment battus par la Namibie (1-0).Ofori, Yiadom, Boye, K.Nuhu, Agbeyenu, Kw.Asamoah, Partey, Atsu, Agyepong , A.Ayew, J.Ayew.Keet, Mkhize, Hlatshwayo, Mkwhanazi, Hlanti, Furman, Mokotjo, Serero, Lorch, Tau, Mothiba.Dans la soirée,. Michael Olunga a ouvert les score pour les Harambee Stars (25eme), Arthur Masuaku a égalisé sur coup franc pour les Léopards (87eme), inscrivant ainsi son premier but sous le maillot national. A noter que Cédric Bakambu a manqué un penalty (51eme).Matasi, Okumu, Onyango, Philemon, Abud, Wanyama, Dennis, Kahata, Johanna, Timbe, Olunga.Matampi, Mpeko, Masuaku, Tisserand, Luyindama, Mulumbu, Mbemba, Mputu, Mpoku, Bolasie, Bakambu.