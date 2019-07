🔴CAN 2019: Mali - Côte d'Ivoire en direct

Belmadi a d茅di茅 cette victoire au peuple alg茅rien et au pays et il a indiqu茅 脿 ce propos : "On rend fier notre peuple je sais que les Alg茅riens ont une passion pour le football c鈥檈st un devoir de les rendre heureux et les joueurs le savent, ils sont responsables et ils ont vraiment envie de faire quelque chose pour ce pays avant tout, f茅licitations 脿 tout pour cette victoire, pour l鈥櫭﹒uipe et 脿 tout le monde qui 茅tait derri猫re cet exploit", a-t-il d茅clar茅 au micro de BeIn Sport dans des propos relay茅s par DZfoot. Le s茅lectionneur alg茅rien a tenu 脿 f茅liciter la solidarit茅 de ses joueurs sur le terrain et leur r茅gularit茅 : "On fait preuve de r茅gularit茅 on conc猫de pas de but, on ne conc猫de tr猫s peu d鈥檕ccasions aussi, on n'a pas re莽u de frayeur sur ce match et c鈥檈st une satisfaction pour nous". "Je f茅licite les gar莽ons pour le geste qu鈥檌ls ont fait 脿 la dame hospitalit茅 脿 l鈥檋么tel qu鈥檕n lui souhaite un prompt r茅tablissement, on est une famille ici et les gar莽ons m茅ritent d鈥檃ller loin dans cette comp茅tition pour faire plaisir 脿 tous leurs parents, leurs mamans qui vibrent devant nos matchs voila pourquoi on joue". A lire aussi >> CAN 2019 - Alg茅rie : Riyad Mahrez savoure la qualification