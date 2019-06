CAN 2019 - Mali : Abdoulaye Diaby demande de l'humilité

Buteur face à la Mauritanie, l'attaquant malien Abdoulaye Diaby fait les débuts du Mali à la CAN 2019 avant la 2eme journée face à la Tunisie.

"Ce fut un beau match et, a réagi Abdoulaye Diaby, cité par cafonline.com après la victoire du Mali lors de la première journée de la CAN 2019. C’est toujours difficile quand on marque en premier parce que cette équipe de la Mauritanie pouvait nous créer des problèmes. Mais, nous avons pu marquer quatre buts et n'en encaissant qu'un et. Ce n’est qu’un match et nous devons rester humbles et prendre match par match. Le plus important pour nous est de récupérer après avoir livré un match intense etparce que c’est une très bonne équipe."