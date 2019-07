CAN 2019: Malgré la défaite, Dakar fête ses héros (Vidéo)

Entre les deux matchs de l’Olympique de Marseille aux Etats-Unis, Andre Villas-Boas s’est confié à L’Equipe, qui publie ce dimanche un long entretien du nouveau coach phocéen.

Possession, combinaisons...

Quelques semaines après son arrivée sur la Canebière, Andre Villas-Boas a déjà imprimé sa patte sur le collectif marseillais. Désireux de jouer « avec le ballon » et de proposer « un jeu ouvert », le Portugais veut insister avec un 4-3-3 qui n’a pas toujours rassuré lors des premiers matchs amicaux. Content du comportement de ses joueurs lors de la victoire contre Bordeaux en demi-finale des EA Ligue 1 Games (2-1), l’ancien coach de Chelsea et de Porto attend maintenant le début du championnat avec impatience… et ambition.dans L’Equipe ce dimanche. La pression est intense à Marseille, mais de toute façon je me mets toujours la pression tout seul. (…) C’est ma première année en France, mais je ne veux pas perdre de temps avec des excuses.Pour terminer sur le podium, il faudra renforcer un effectif encore un peu juste à ses yeux.pour pouvoir se mêler à la course aux premières places en Ligue 1 cette saison. Mais dans l’ensemble, le successeur de Rudi Garcia se dit satisfait du groupe avec lequel il travaille depuis quelques semaines.Évidemment, on est dans une position sensible sous l’aspect du fair-play financier et d’une révision des ambitions du club. Je parle des ambitions financières, pas des objectifs », rappelle-t-il, toujours désireux d’accrocher une des trois premières places. « On a essayé de donner une culture de jeu avec la possession, les combinaisons, et cela marche bien », assure Villas-Boas. Un discours qui devrait rassurer les supporters du Vélodrome.