"Nous avions en tête un projet concernant le jeu et sur les résultats. A ce niveau, je peux exprimer ma totale satisfaction tant sur le plan de l'investissement humain parce que le projet part des joueurs, du staff technique et je dirai que l'aspect comportemental est un éloge. Je puis également souligner toute ma satisfaction sur la production footballistique de mes jeunes joueurs qui, jusqu'aujourd'hui, ont respecté les schémas et l'animation du jeu que nous avons voulu produire. Mais, il y a toujours des choses à corriger. Nous étions dans un groupe où il y avait la Tunisie, considérée comme le favori et nous avons pu déjouer les pronostics. Au plan comptable, nous prenons la première place avec 7 points, 6 buts marqués pour 2 buts encaissés. Pourvu que les bons résultats puissent se poursuivre", a déclaré le sélectionneur des Aigles concernant le premier tour de la compétition."Avant de venir en Egypte, notre philosophie était de prendre match par match et c'est ce que nous appliquons. Nous aurons en face de nous, une autre phase et mentalement, nous sommes préparés à l'aborder. Nous allons négocier cette ultime étape avec beaucoup d'engagement, de détermination mais surtout, avec du savoir-faire. Le savoir-faire est très déterminant parce qu'il faut savoir négocier ses temps forts, savoir aussi gérer ses temps faibles. Sur ce plan, nous sommes suffisamment outillés pour faire face à nos adversaires", a-t-il ajouté.Le Mali n'a pas encore battu la Côte d'Ivoire en quatre phases finales de CAN mais cela n'inquiète pas du tout le coach des Aigels : "Ce qui est sûr c'est que nous avons une nouvelle philosophie sur laquelle nous avons construit notre équipe. Si cette philosophie perdure, j'ose croire qu'il n'y aura pas d'obstacle psychologique. Nous avons à l'esprit que le football ne se construit pas par l'histoire mais, par les forces du jour et celles en présence. Les forces du jour, c'est la Côte d'Ivoire avec une nouvelle ossature, de nouveaux joueurs, un nouveau coach et il en est de même pour le Mali. Je ne vais pas trop parler mais, attendons de voir le match." "Nous n'avons pas changé nos ambitions et elles demeurent intactes."