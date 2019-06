CAN 2019 - Madagascar : Les Barea qualifiés, comme un air de Cap-Vert

Madagascar a réussi le gros coup de la CAN 2019 en battant le Nigeria (2-0). Les Barea se qualifient pour les 8emes de finale, une première pour un pays néophyte depuis le Cap-Vert en 2013.

Deuxième victoire de suite pour Madagascar qui s'offre le Nigéria et la première place du groupe B.



de cette CAN 2019 en donnant. Invaincus dans le groupe B, les joueurs de la Grande Île terminent premiers de la poule, écrivant un scénario des plus inattendus pour une équipe qui participe à la première phase finale de son histoire. Les partenaires de Lalaina Nomenjanahary, auteur d'un premier but plein de culot et d'à-propos,. Inespéré mais pas surprenant pour leur sélectionneur, Nicolas Dupuis. "On a gagné notre première CAN", a réagi dans la foulée le technicien français, entre lapsus et malice. "On gagne notre premier match, maintenant on décroche notre première qualification en terminant premier du groupe. Je suis fier de mes joueurs. On a su garder le ballon et avoir la possession tout en étant sereins. On sait être décontracté sans être déconcentré", a ajouté celui qui est para ailleurs l'entraîneur du du FC Fleury 91, en National 2.Une équipe disputant sa première CAN qui se qualifie pour le deuxième tour.. La dernière fois qu'un pays avait ainsi créé l'événement, c'était le, lors de l'édition 2013. Versés dans la poule du pays organisateur, les Requins Bleus avaient commencé par le contraindre au nul, avant de faire de même contre le Maroc puis de battre l'Angola. Déjà, il s'agissait d'une équipe sans stars, d'une nation insulaire et d'un collectif sans faille. Déjà, la qualité de jeu était au rendez-vous. Déjà, des joueurs présentés au coup d'envoi du tournoi comme des sans-grade s'étaient révélés., battus par le Ghana (2-0). Avant d'en arriver là, les Zébus devront passer par un huitième de finale, passage à 24 équipes oblige. Mais vu la qualité du jeu produit, l'espoir est permis, quel que soit le futur adversaire, et même si le régulateur Marco Ilaimaharitra sera suspendu.