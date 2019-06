CAN 2019 : Madagascar crée la sensation, la Guinée met un pied en huitièmes !

UN NIGERIA MÉCONNAISSABLE



Deuxième victoire de suite pour Madagascar qui s'offre le Nigéria et la première place du groupe B.



LA GUINÉE TERMINE TROISIÈME ET DOIT PATIENTER



📊 | Voici le classement final du groupe B...

- Madagascar et le Nigéria se qualifient en terminant aux deux premières places 👏

- La Guinée, 3e avec 4 points, devra attendre les résultats des autres groupes 🙏

Premier but à la CAN ✔

Première victoire à la CAN ✔

Première qualification en 8e ✔

C’est déjà la belle histoire de cette Coupe d’Afrique des Nations. Madagascar, non content de signer le premier succès de son histoire dans la compétition il y a quelques jours contre le Burundi , a remis ça contre un adversaire autrement plus prestigieux ce dimanche : le Nigeria.de leur première CAN. Un exploit retentissant pour cette sélection composée de plusieurs joueurs de Ligue 2 et entraînée par Nicolas Dupuis, qui partage son temps avec le banc du FC Fleury, pensionnaire de National 2. Jérémy Morel, toujours blessé, est resté sur le banc.en profitant d’une énorme erreur défensive de Balogun (13eme). Kalu a manqué l’égalisation dans la foulée, puis Métanire a sauvé les siens en taclant dans les pieds de Musa. Juste avant la mi-temps, le Clermontois Andriatsima a vu sa frappe passer juste à côté du but adverse. L’ancien Sochalien s’en est alors voulu de manquer la balle de break. Maisdévié par le malheureux Ndidi (53eme). Très décevants, les Nigérians n’ont pas réagi et perdent donc la tête de ce groupe B.mais les Super Eagles devront vraisemblablement se coltiner un adversaire plus coriace (le 2eme du groupe F, composé du Cameroun et du Ghana, notamment). Madagascar, de son côté, est parti pour une nuit de liesse avec cette première place.C’est l’Auxerrois Yattara qui a inscrit les deux buts de son équipe. La Guinée peut espérer se qualifier parmi les meilleurs troisièmes de cette CAN, mais il faudra attendre mardi.