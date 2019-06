CAN 2019 : L’Ouganda concède un nul qui lui convient contre le Zimbabwe

Pour son premier match en coupe d’Afrique des nations,

Krépin

Diatta

a marqué son premier but avec le Sénégal et il a aussi été élu homme du match face à la Tanzanie. S’il a été excellent face aux Taifas Star, le jeune international sénégalais le doit beaucoup à son père et à ses mots qui l’ont libéré.

« Je dédie mon but à mon père. Il a réussi à me requinquer et à mesurer les attentes sans me mettre la pression. Ce qu’il m’a dit avant le match m’a libéré », a avoué

Krépin

Diatta

.

Il ajoute « Il m’a

dit:

« c’est votre premier match de Coupe d’Afrique. Mais vous avez eu la chance de disputer la CAN juniors. Vous connaissez la réalité du terrain. Il n’y a pas de nouveauté pour vous : faut jouer ce match en étant libéré et conscient de votre potentiel. Le cas échéant, vous allez vous en sortir sans aucun problème. Vous avez les qualités et la force mentale pour réussir ce match. J’ai confiance en vous », a révélé

Krépin

Diatta