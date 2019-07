CAN 2019 : Les Ivoiriens soulagés, les Maliens abattus

Dans un entretien accordé au Parisien, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a fait le point sur l’affaire Neymar.

« Nous n'avons pas reçu d'offre »



Leonardo : «Neymar peut quitter le PSG si…» https://t.co/YFMeCd1Oas

— Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) 8 juillet 2019

Leonardo : « Neymar peut quitter le PSG »

A l’occasion d’un entretien accordé à nos confrères du Parisien, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, est revenu sur l’absence de Neymar lors de la reprise de l’entraînement . Alors que le club de la Capitale a publié un communiqué pour déplorer l’attitude de l’attaquant international brésilien, le successeur d’Antero Henrique donne sa version des faits. « Il devait arriver et il n'est pas arrivé. Mais il savait qu'il devait être là., comme on l'aurait fait pour tous les salariés et on va le faire. »Si Neymar Senior assure que les champions de France étaient prévenus , « Leo » indique que l’ancien joueur de Santos et de Barcelone était bel et bien attendu ce lundi. Une absence qui intervient alors que le natif de Mogi das Cruzes a clairement émis le souhait de faire ses valises lors de ce Mercato d’été. « C'est clair pour tout le monde, confirme le dirigeant parisien. Mais dans le football, tu dis une chose aujourd'hui et demain une autre… C'est incroyable mais c'est comme ça. Une discussion avec Neymar ? Je ne veux pas raconter tous les détails de la conversation. On a parlé avec son entourage aussi. Tout le monde sait tout. La position est claire pour tous les participants. Mais une seule chose est concrète aujourd'hui : il a encore trois ans de contrat avec nous. EtAujourd’hui, Leonardo ne veut pas parler du prix de Neymar ). Alors que l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas reçu la moindre offre, le Sud-Américain reconnait juste « des contacts très superficiels ». «, affirme l’ex-dirigeant du Milan AC. Mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu'un veut l'acheter ni à quel prix. Tout cela ne se fait pas en un jour, c'est sûr… (…) Je ne connais pas un club qui a gagné sur la durée avec un joueur plus fort que lui. Pour qu'un club puisse avancer, il doit avoir le contrôle sur tout. Y compris sur ses joueurs les plus importants. »