CAN 2019: les douze meilleurs joueurs de la 2ème journée !

L'intérêt de Séville pour Lucas Ocampos a été matérialisé par une offre annonce L'Equipe ce dimanche. Son montant se situerait entre 11 et 13 millions d'euros.

Marseille pourrait rapidement réaliser sa première vente de l'été. Tout est en place pour y arriver avec une offre sur le bureau des dirigeants olympiens depuis plusieurs jours. Elle arrive de Séville et concerne Lucas Ocampos. Selon L'Equipe, les dirigeants andalous ont envoyé une proposition de 11 à 13 millions d'euros pour acheter la dernière année de contrat de l'Argentin.. En début de semaine, déjà, nous vous parlions de cette piste . Une piste qui aurait donc pris encore un peu plus d'épaisseur depuis le départ de Quincy Promes à l'Ajax Amsterdam et le transfert annoncé de Pablo Sarabia à Paris. Des négociations auraient débuté car l'OM souhaite 15 millions pour libérer le joueur acheté 7 millions d'euros en 2015. Depuis février 2015, Ocampos qui a aussi été prêté au Genoa et au Milan AC a joué plus de 130 matchs avec Marseille. L'an passé, il a été impliqué sur 12 buts en 34 apparitions dans le championnat de France. Des statistiques qui semblent intéresser les dirigeants sévillans.