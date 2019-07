CAN 2019 : les compositions probables de Madagascar-Tunisie

Cette contre-performance n'a pas empêché un cador européen de passer à l'action pour le recruter. Il s'agit du Bayern Munich. Selon Bild, le champion d'Allemagne, qui cherche un ou des remplaçants à Franck Ribéry et Arjen Robben, partis à l'issue de leur contrat, pourrait revenir à la charge pour le Lion de l'Atlas. A lire aussi >> Incapable d'être le leader technique du Maroc, Hakim Ziyech sort par la petite porte Un intérêt qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque l'ogre de Bundesliga suit de près Ziyech depuis plusieurs mois désormais. Si la formation dirigée par Niko Kovac a fait de Leroy Sané (Manchester City), Ousmane Dembélé (Barcelone) et Callum Hudson-Odoi (Chelsea), ses priorités pour tenter d'oublier le «Robbery» , les clubs concernés ne sont pas ouverts à la vente de leurs pépites, toutes estimées à près de 100 millions d'euros. Le prix du Marocain est plus abordable (35 millions d'euros), mais en plus, le Lancier dispose d'un profil polyvalent qui ne ferait pas tâche dans l'effectif des Roten.